Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu.

Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kontrollü şekilde camiye alındı.

Kaynak: AA