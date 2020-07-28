Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, açılışının beşinci gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

28.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:50

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, açılışının beşinci gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Cami, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Namaz aralarında vatandaşlar gruplar halinde camiye alınırken, her yeni grup girmeden önce caminin içi dezenfekte ediliyor.

Zaman zaman önünde bekleyen kalabalığın yoğunlaştığı Ayasofya-i Kebir Camii'ne giren ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü alarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Namaz vakitlerinde ziyaretçi alımı durdurulurken, içeri alınan vatandaşlar seccadelerini sererek namaz kılıyor.

Her milletten Müslümanın hayranlıkla ve dualarla gezdiği caminin ziyaretçilerinden biri de Kazak asıllı Polat ailesi oldu.

Aylar önce sünnet olan ancak pandemi nedeniyle evden çıkamayan 7 yaşındaki Mehmet Fatih Han Polat, 2 yaşındaki erkek kardeşi İhsan Bedirhan ile sünnet kıyafetleriyle camiyi gezdi.

Çocuklarına camiyi gezdiren baba Hasan Polat, "Oğlumuz Mehmet Fatih Han 6 ay önce sünnet oldu. Pandemiden dolayı gezisini yapamadık. Kısmet Ayasofya Camii'neymiş. Cami açıldığı için ayrıca sevinçliyiz, bayram havasında geziyoruz. Aslen Kazakistanlıyız ama doğma büyüme İstanbulluyuz, 50 yıldır buradayız. Türk İslam kültüründe, Orta Asya'da da bu böyledir. Mübarek yerler gezilir, çocuk küçük yaşta oraların maneviyatından kendine ders alır, aklına kalır. O yüzden getirdik çocuklarımızı. Ayasofya cami olarak yeni açıldığı için herkes buraya gelmek istiyor. Çok sevinçliyiz. İslam alemine kutlu olsun." diye konuştu.

Küçük kardeşi, babası ve dedesi Muhammed Server Polat ile cami içinde bol bol fotoğraf çektiren Mehmet Fatih Han Polat ise "Bugün geziye çıktım. Bugün sünnet kıyafetimi belli olsun diye giydim. Camiyi beğendim, daha önce de müzeyken gelmiştik." ifadesini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

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