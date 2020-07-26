Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yatsı namazı Açılışının üçüncü gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri sürüyor.

Açılışının üçüncü gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Camii, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor.

Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için kuyruklar oluşturuyor.

Vatandaşların caminin bahçesinde dua ettiği, fotoğraf çektiği ve dinlendiği görülüyor.

Camiyi ziyaret edenler zaman zaman tekbir getiriyor.

İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı.

Kaynak: AA