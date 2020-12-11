Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yağmur duası yapıldı

Türkiye'de son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası okundu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni dolduran vatandaşlar namazın ardından kuraklığın azalması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrasında suyun tasarruflu kullanmasına yönelik hutbe okuttu. Tüm camilerde namaz sonrası yağmur duası yapıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar Cuma namazında caminin içini tamamen doldurdu. Dışarı hasırlar serilerek sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak cuma namazı kılındı. "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbeden sonra yağmur duası yapıldı.

Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldiğini ifade eden Ali İrgin, "Cuma namazı nasip olsun dedik. Yağmur duasına katılacağım. O niyetle geldim. Böyle güzel bir yerde yağmur duasına katılmak bir şereftir" dedi. Yağmur duası için gelen vatandaşlardan Şaban Parlar, "Hem Cuma namazını kılmaya hem de yağmur duasına geldik. Allah bütün mümin Müslümanlara ve bize yardım etsin. Bu kuraklıktan kurtarsın. İnşallah yağmur duası kabul olur" diye konuştu.

Yağmur duasının ardından konuşan Mithat Esen, "Ülkemizin çoğu yerinde kuraklık var. Kuraklığın gitmesi için Rabbimize niyaz ettik. Bunun yanında korona virüs için bir dua ettik. İnşallah en kısa sürede yağmursuzluk ve koronanın ortadan kalkması bizi sevindirecek haberlerin gelmesini de umuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı