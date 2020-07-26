AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE SABAH NAMAZI YOĞUNLUĞU 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camide sabah namazı kıldı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hasta sonu yoğunluğu yaşandı. Cuma Günü ibadete açılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık tutuldu. Bu durumu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren camiye akın etti. Hafta sonu olması nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, banklarda ve çimlerin üzerinde sabah namazını bekledi. Bazı vatandaşlar, camiyi ziyaret ederken bazıları ise namaz kıldı. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte saf tutarak namaz kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelen bir kişi, "Büyük bir duygu, Türkiye, tarihi anı yaşıyor. Biz bunu göremeyeceğiz diye düşünüyorduk" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA