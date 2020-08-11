Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde öğle namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde öğle namazı

Yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilginin sürdüğü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelen vatandaşlar cami içerisine sığmadı.

11.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:26

Yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilginin sürdüğü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelen vatandaşlar cami içerisine sığmadı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cami içerisinde saf tutan Müslümanların yanı sıra, içeriye sığmayanlar da cami dışında namaz kılıyor.

Gruplar halinde cami içerisine alınan vatandaşlar, ziyaretlerini yaptıktan sonra çıkış kapısına yönlendiriliyor.

Öğle namazı öncesi boşaltılan cami dezenfekte işlemlerinin ardından tekrar vatandaşlara açıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte içeri alınan vatandaşlar caminin içerisinde, içeriye sığmayanlar ise kapının önünde serili kilimler üzerinde öğle namazını kıldı.

Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde öğle namazı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız Güncel
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı 3. Sayfa
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
'G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir' diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ağustos Akdeniz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde öğle namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 15:59:47. #1.14#
title