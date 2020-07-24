Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı, gelecek vatandaşların namaz kılmaları için cami ve çevresinde bölümler ayrıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı.
24.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:47

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı, gelecek vatandaşların namaz kılmaları için cami ve çevresinde bölümler ayrıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan bilgilendirmede, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan gelinebilecek.

Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemeleri uyarısında bulunuldu.

Bu alanlarda, Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında saf düzeni işaretlemeleri akşam saatlerinden itibaren başlarken, yaklaşık 35 bin etiketleme çalışma yapıldı.

Alanlara misafirlerin girişleri saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alan girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanın çeşitli yerlerine 17 sağlık noktası kurulurken buralarda 736 personel görev yapacak. Biri helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans vatandaşlara hizmet verecek.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri araç trafiğine kapatıldı.

Avrasya Tüneli açık tutulurken, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri sürdürülürken, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Politika
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken...
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Yasin Sarıkaya'dan transfer itirafı: Fenerbahçe'den teklif aldım
Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Yasin Sarıkaya'dan transfer itirafı: Fenerbahçe'den teklif aldım
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tuvana Türkay Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:33:30. #1.15#
title