Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kalabalık cuma namazı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cemaat'tan detaylar Öğlen ezanın okunması İSTANBUL - Bayramın ilk gününde cuma namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kalabalık bir cemaatle kılındı.
31.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:47
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cemaat'tan detaylar
Öğlen ezanın okunması İSTANBUL - Bayramın ilk gününde cuma namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kalabalık bir cemaatle kılındı.
Kaynak: AA