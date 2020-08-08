Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
08.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:35

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyen ziyaretçiler, öğle namazı öncesinde polis kontrolünden geçerek camiye alındı.

Camiye girenlere sosyal mesafe kurallarına uyulmasıyla ilgili uyarıda bulunuldu.

İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin hafta sonunda da yoğun ilgi gösterdiği camide, ezan okunmasının ardından öğle namazı eda edildi.

Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelenlerin, camiye giriş öncesinde meydanda dinlenerek vakit geçirdiği, camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Kaynak: AA

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