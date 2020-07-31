Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı hazırlığı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı hazırlığı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk bayram namazı için dezenfeksiyon yapan ekipler yerlere sosyal mesafe bantları yapıştırdı, polis ekipleri cami içinde ve dışında bomba araması yaptı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı hazırlığı
31.07.2020 02:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:38

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk bayram namazı için dezenfeksiyon yapan ekipler yerlere sosyal mesafe bantları yapıştırdı, polis ekipleri cami içinde ve dışında bomba araması yaptı.

İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılınacak.

Fatih Belediyesi ekiplerince namaz öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırıldı.

Caminin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, namaza gelecek kişileri kontrollü bir şekilde içeri alacak.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde tarama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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