Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan namaza kadınlar da katıldı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan namaza kadınlar da katıldı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına kadınlar da katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan namaza kadınlar da katıldı
24.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:30

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına kadınlar da katıldı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla kılınan ilk cuma namazına kadınlar, kendileri için ayrılan alandan katıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başlayan kadınlar, kendileri için tahsis edilen Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı'nı doldurdu. Alanda oluşan yoğunluk nedeniyle namaz kılacakları yerlere ulaşamayan kadınlar ise yapılan dualara eşlik etti.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ile şehit eşleri ve anneleri ile gaziler ve birçok kadın katıldı.

Öte yandan, bugüne özel olarak ana bölümün sol tarafında kadınlar için ayrılan bölüme Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerden Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterine ait halılar getirilerek yere serildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Ayasofya'nın ana bölümü içinde kadınlar için yer belirlendiğini ve gelecek günlerde kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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