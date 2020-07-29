Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi Öğle namazı için sıra oluştu Vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi öğle namazı öncesinde dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi

Öğle namazı için sıra oluştu

Vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi öğle namazı öncesinde dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi. Vatandaşların camiye olan yoğun ilgisi sürerken, namaz için camiye girişte sıra oluştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Öğle namazı önce camiye giren vatandaşlar, namaz kılıp, içeriyi gezdi. İçeriyi gezen vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf ve video çektirdi. Öğle namazı vaktinin yaklaşması ile cami görevlileri caminin dezenfekte edileceğini bunun için vatandaşların dışarı çıkmaları gerektiğini anons etti. Vatandaşların çıkması ile birlikte Fatih Belediyesi ekipleri cami içini dezenfektan ve gül suyu ile temizledi. Bu işlemin günde 3 kere düzenli olarak uygulandığı öğrenildi. Öğle namazı vaktinin yaklaşması ile vatandaşlar polis kontrolünden geçtikten sonra tek tek camiye alındı. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde öğle namazlarını kıldı. Namaz sırasında cami turistlere kapatılırken, sonrasında yeniden açıldı.

Kaynak: İHA