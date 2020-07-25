Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz basınında geniş yankı buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz basınında geniş yankı buldu

İngiliz BBC, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığı ile servis etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz basınında geniş yankı buldu
25.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:00

İngiliz BBC, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığı ile servis etti.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında ilgi görmeye devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İngiliz basınında geniş yankı buldu. İngiltere'nin en büyük medya kuruluşu olan BBC, "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığını kullandı. BBC, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili yaptığı haberde, bin 500 yıllık tarihi Ayasofya'nın UNESCO tarafından korunduğunu ve 1934 yılından itibaren müze statüsünde olduğunu belirtti. İngiliz medya kuruluşu haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde Kuran-ı Kerim dinlerken çekilmiş fotoğrafını kullandı. BBC, ayrıca bin kişinin güvenlik kontrollerinden geçerek, ibadet için bir araya geldiğini aktardı.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Lütfü Türkkan Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz basınında geniş yankı buldu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 01:23:31. #1.15#
title