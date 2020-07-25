Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz basınında geniş yankı buldu İngiliz BBC, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığı ile servis etti.

İngiliz BBC, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığı ile servis etti.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında ilgi görmeye devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İngiliz basınında geniş yankı buldu. İngiltere'nin en büyük medya kuruluşu olan BBC, "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığını kullandı. BBC, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili yaptığı haberde, bin 500 yıllık tarihi Ayasofya'nın UNESCO tarafından korunduğunu ve 1934 yılından itibaren müze statüsünde olduğunu belirtti. İngiliz medya kuruluşu haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde Kuran-ı Kerim dinlerken çekilmiş fotoğrafını kullandı. BBC, ayrıca bin kişinin güvenlik kontrollerinden geçerek, ibadet için bir araya geldiğini aktardı. - LONDRA

Kaynak: İHA