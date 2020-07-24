Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
24.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:03

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'na gelmesinin ardından camiye giriş yaptı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Ali Babacan'dan 'Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?' sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Hulusi Akar Fatih Sultan Lütfü Türkkan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Huysuz Virjin Tuvana Türkay
Spor Can Bartu Okan Buruk Selçuk İnan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Muğla Fransa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 13:06:44. #1.14#
title