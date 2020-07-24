Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor - ABD'den gelen grup
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor.
24.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:57
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor. ABD'nin Newyork eylatinden gelen Amerikalı grup, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.
Kaynak: AA