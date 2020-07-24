Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor - Meydan ve canlı yayın alanları
Meydandaki yoğunluktan görüntüler Basın araçlarından görüntüler Basın kapısı girişinden görüntüler İSTANBUL - Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılmasını bekliyor.
24.07.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:21
Meydandaki yoğunluktan görüntüler
Basın araçlarından görüntüler
Basın kapısı girişinden görüntüler İSTANBUL - Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılmasını bekliyor.
Kaynak: AA