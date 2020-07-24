Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çocukları da ağırladı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çocukları da ağırladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 7'den 70'e her yaş grubundan insan saf tuttu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çocukları da ağırladı
24.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:34

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 7'den 70'e her yaş grubundan insan saf tuttu.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yetişkinlerin yanı sıra küçük çocukları da ağırladı. Ayasofya'da namaz kılmak için farklı şehir ve ülkelerden gelen çocuklar, mutlu olduklarını dile getirdi.

4 yaşındaki Naime Hacer, 8 yaşındaki ablası ve 10 yaşındaki ağabeyiyle erken saatlerde Ayasofya'ya gelenler arasında yer aldı. Anne ve babalarıyla Ayasofya'ya gelen Bagaç ailesi, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çocuklar, "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" şeklinde slogan atarken, 10 yaşındaki Ahmet Said Tayyip Bagaç, "Çok mutluyum. Recep Tayyip Erdoğan camiyi açtığı için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya için Almanya'dan geldiler

Almanya'dan gelen Afganistan asıllı Halim ailesi de 3 küçük çocuğunu beraberinde getirerek Ayasofya'da cuma namazı için saf tuttu.

Türkiye'ye ilk defa gelen 9 yaşındaki İdris Halim, iki kız kardeşiyle birlikte namaz kıldığını belirtti.

Halim, "Selamunaleyküm. Almanya'dan geldik. Burada, Ayasofya'da olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

İdris Halim ve kız kardeşleri Türk bayraklı şapkalarıyla Ayasofya'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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