Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci gecesinde de yoğun
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci gecesinde de yoğun

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci gecesinde de çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci gecesinde de yoğun
26.07.2020 02:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 03:24

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci gecesinde de çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Açılışının ikinci gününde gün boyunca her yaştan ziyaretçilerini ve ibadet etmek isteyenleri ağırlayan Ayasofya-i Kebir Camii, gece yarısından sonra da yoğunluğunu koruyor.

Türkiye genelinden ve yurt dışından binlerce Müslümanın adeta akın ettiği caminin önünde oluşan kuyruk, gece yarısından itibaren azalsa da çok sayıda kadın, erkek ve çocuk camiye girmenin heyecanını yaşadı.

Coşkulu bir kalabalıkla ikinci yatsı namazının eda edildiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda Müslüman Ayasofya Meydanı'nda bekleyişini sürdürüyor.

Camiye giren bazı vatandaşlar aralıklarla tekbir getirirken, cami içinde namazlar kılınıyor ve Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Aileleriyle birlikte camiye girmenin mutluğunu yaşayan çocuklar ise özellikle caminin sembollerinden biri haline gelen "Gli" isimli kediyle oynuyor.

Öte yandan caminin dezenfeksiyon işlemi için saat 03.00'ten sonra kısa süreliğine ziyaret kapatılacağı öğrenildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık.

Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri de devam ediyor.

Kaynak: AA

Manşet

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