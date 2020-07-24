Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında meydana sığmayan cemaat caddelerde namaz kıldı 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. Cami içine ve meydana sığmayan cemaatin bir kısmı sokak ve caddelerde Cuma namazını kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden cami olarak ibadete açıldı. Cami içine ve meydana sığmayan cemaat, sokak ve caddelerde namazlıklarını sererek saf tutu. Cuma namazının kılınmasının ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşlar özelikle Sirkeci istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 45 dakika içinde sokak ve caddeler normale döndü.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA