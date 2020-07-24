Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına Yeniçeri kıyafeti ile geldi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor.
24.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:57
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor. Beyazıt Meydanında yoğunluk yaşandı. Kenan Yıldırım isi,mli vatandaş Yeniçeri kıyafeti ile geldi.
Kaynak: AA