"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ AÇILIŞ PROGRAMI" HAZIRLIKLARI AYASOFYA Camisi'nde açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

AYASOFYA Camisi'nde açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Ayasofya Camii çevresine ve Sultanahmet Meydanı'na vinçlerin üzerine dev ses sistemleri kuruldu. Ayasofya Camii önüne Cumhurbaşkanlığı'na ait bir otobüs getirildi. Yoğun güvenlik önlemi alınan cami çevresine polis bariyerleri de yerleştirildi. Basın için kurulan platformun üzerine ise, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı" yazıldı

Kaynak: DHA