Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
24.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:31

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunurken UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokolle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü belirlendi.

Camideki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek. Camiyi yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.

3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya-i Kebir Camii'nde 3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi.

Zemini halı ile kaplanan camide namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

Camiye dün "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde camide yaptığı incelemede tabelayı açtı.

Açılış töreni

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için hazırlıklar tamamlandı.

Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla kılınacak cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılacak. Cami, sabaha kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Manşet

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