Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i hakkında 502 bin tweet atıldı Bugün kılınan Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter'da 510 bine yakın tweet atıldı.

Bugün kılınan Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter'da 510 bine yakın tweet atıldı. Binlerce görsellerin paylaşıldığı "AyasofyaCamii" etiketi birinci sırada yerini korudu.

1934 yılında müze ilan edilmesinin ardından Danıştay karası sonrası bugün kılınan Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter'da 510 bine yakın tweet atıldı. Sabah erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'de namaz kılınacak alanlara akın edin yüz binlerce kişi binlerde fotoğraf ve görsel paylaştı. 510 bin tweetin atıldığı "AyasofyaCamii" etiketi birinci sırada yerini korudu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA