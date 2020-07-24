Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nde ezan okundu (2) Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu.

Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu.

Vatandaşların tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğlen ezanı okundu.

Kaynak: AA