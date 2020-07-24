Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nde ezan okundu
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu.
24.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:58
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu.
Vatandaşların tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğle ezanı okundu.
Kaynak: AA