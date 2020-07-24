Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi için basılan özel paralara yoğun ilgi Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nin yeniden ibadete ac¸ılmasına özel basılan tedavu¨l para ve hatıra parayı almak için sabahın erken saatlerinde Darphane'ye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nin yeniden ibadete ac¸ılmasına özel basılan tedavu¨l para ve hatıra parayı almak için sabahın erken saatlerinde Darphane'ye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanlıgˆına bagˆlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nin yeniden ibadete ac¸ıldıgˆı gu¨nu¨n anlam ve o¨nemine binaen özel tedavu¨l para ve hatıra para bastı.

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete ac¸ılması anısına tedavu¨le verilen 1 TL ku¨pu¨rlerinin arka yu¨zeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nin resmi basılarak u¨retimi yapılan paralar bugün piyasaya su¨ru¨ldü.

Koleksiyonerlere yo¨nelik ac¸ılıs¸ tarihine o¨zel en fazla 5 bin gu¨mu¨s¸ ve 10 bin bronz hatıra para basıldı.

Gu¨mu¨s¸ hatıra paralar 185 TL kars¸ılıgˆında, bronz hatıra paralar 55 TL kars¸ılıgˆında sertifikaları ile kurumun Bes¸iktas¸'ta bulunan genel mu¨du¨rlu¨k binasındaki magˆazadan ve internetten kurumun e-magˆazasından satın alınabiliyor.

Sınırlı sayıda basılan özel tedavu¨l para ve hatıra parayı almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Beşiktaş'taki Darphane'nin önüne geldi. İsimleri ve TC kimlik numaraları alınan vatandaşlara daha sonra sırayla para satışı yapıldı.

Hem gümüş hem de bronz parayı ilk alan Engin Çon, çok heyecanlı olduğunu, bugünün tarif edilemeyeceğini ifade etti.

Bu arada, özel basılan paralardan almak için sıra bekleyen vatandaşlara baklava ikram edildi.

Özel paraların internet satışına haftaya başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA