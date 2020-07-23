Ayasofya hutbesiyle gündem olan Afgan imam: "Erdoğan'ın Müslümanların sesi olduğunu dünya gördü"
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Ayasofya hutbesiyle gündem olan Afgan imam: "Erdoğan'ın Müslümanların sesi olduğunu dünya gördü"

Afganistan'da Cuma hutbesinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını duyuran imam Seyid Munir Munavar, "Erdoğan'ın Müslümanların sesi olduğunu dünya gördü" dedi.

Ayasofya hutbesiyle gündem olan Afgan imam:
23.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:45

Afganistan'da Cuma hutbesinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını duyuran imam Seyid Munir Munavar, "Erdoğan'ın Müslümanların sesi olduğunu dünya gördü" dedi.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye dönüştürülerek ibadete açılması kararı Afganistan'da da sevinçle karşılandı. Afganistan'da Aqa Sahiban-e Jakan Cami İmamı Seyid Munir Munavar, geçtiğimiz günlerde Cuma hutbesinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gözyaşları içinde cemaate anlatarak sosyal medyada herkesin beğenisini topladı. Munavar yaptığı açıklamada, "Genelde bir haber sosyal medya ve internet sayfalarında tekrar tekrar dönüyorsa aktif kişilere ulaşır. Dolayısıyla biz de Türkiye'de yaşayan dostlarımız ve Türkiye ile ilgili haberleri yayınlayan arkadaşlardan duyduk" dedi.

"Bu Rabbimin bir lütfudur, hepimiz sevindik"

"Bir Müslümanın kulağına İslamın büyüme, gelişme ve ilerlemesi ile ilgili haber geldiğinde şüphesiz kalbi canlanır ve mutlu hisseder" diyen Munavar, "Kuran-ı Kerim'de Allah kullarına buyurur: 'Ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler'. O ülkede bir kilise, Allah'ın kulları orada ibadet edebilsin diye muazzam camiye dönüşüyor ve bu Rabbimin bir lütfudur. Allah, lütfu ve merhametine sevinmemizi istiyor ve hepimiz sevindik" ifadelerini kullandı.

Munavar, "Ayasofya umut demektir. Bizim İslam'ın daha da yayılması umudumuz var ve böylece umudumuz arttı. Elhamdülillah, dünyanın her köşesinde camiler yapılıyor ve Allah-u Ekber sesi cami minarelerinden yansıyor" dedi.

"Ben de bu haberi insanlarla paylaşırken çok mutluydum"

Cami İmamı Munavar, "Bir insan, mutlu bir haberi Allah kullarına, özellikle dindar ve muhlis insanlara iletirken ve onların zevkle karşıladıklarını görünce, mutluluk gözyaşlarını görünce, şüphesiz heyecanlanır, sevinir ve inanılmaz bir his içinde doğar. Dolaysıyla, ben de bu haberi insanlarla paylaşırken çok mutluydum" şeklinde konuştu.

"Müslümanlar mutlulukla karşıladı"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Müslümanları uyandırdığını ifade eden Munavar, "Müslümanları uyandırdı. Müslümanlar daha da haberdar olmalı" dedi.

Munavar Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine karşı çıkanlara seslenerek, "Onlara söylemek istediğim, Rabbim dini genişletir ve bu emre karşı çıkanlar bir yere varamaz. Çünkü Rabbim bu dini korur ve Allah-u Ekber sesi böyle camilerden yansımaya devam eder" ifadelerini kullandı. Munavar, "Onlara söylemek istediğim, bir kilisenin camiye dönüşmesini Müslümanlar mutlulukla karşıladı. Elhamdülillah, dünyada Müslümanlar bilgilidir. Değişik planlarla, İslam dünyasının kahramanlarına yönelik kişilik suikastı ile Müslümanları güçsüzleştiremezsiniz" diye konuştu. Müslümanların kahramanca durduğunu belirten Munavar, "Allah'ın izni ile kimse de bu Müslümanlara bir şey yapamaz" dedi.

"Orada Allah'a ibadet etmeyi kalpten istiyorum"

Munavar Ayasofya'yı ziyaret etmek istediğini de dile getirerek, "Ayasofya, tarihi bir mekan olmak üzere dünyadaki Müslümanlara onur ve gurur kaynağıdır. Orada Allah'ı ibadet etmeyi kalpten istiyorum.

"Erdoğan'ın Müslümanların sesi olduğunu gördük"

Munavar, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünkü İslam dünyasının karizmatik, dinamik ve bilgili şahsiyetlerinden biri olmak üzere Müslümanlara hizmet vermektedir. Şüphesiz burası Sayın Erdoğan'ın çabaları ve ısrarları sonucunda ve birçok kişinin karşı çıkmasına rağmen camiye çevrildi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettiğini belirten Munavar, "İslam'a hizmet verdiğini, hak sesini duyurmasını ve asır devlerine karşı mazlum Müslümanların sesi olduğunu gördük ve bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini dünyaya ispatladı" dedi.

Munavar, "Müslümanlar ona umutlu gözlerle bakmaya başladı ve Beytü'l-Mukaddes'i de Sayın Erdoğan aracılığıyla ve ona olan dualarla İslam düşmanlarının esaretinden azat edilmesini umut ediyor" diye konuştu.

Munavar'ın Ayasofya Hutbesi

İmam Munavar Cuma hutbesinde gözyaşlarıyla cami cemaati ile Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini haberini paylaşmıştı. Munavar, "İslam dünyasını tebrik ederim. Duymuşsunuzdur. Türkiye'de, İstanbul'da Ayasofya büyük bir müzeydi önceden, kiliseydi. Ama şimdi Cenabı Allah'ın evine dönüştü. İstanbul ve Ayasofya, Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir yerdir. Orada Avrupa'nın tam kenarından, Ayasofya'nın büyük minarelerinden şu ses yükseliyor. Allahu ekber" ifadelerini kullandı. "Avrupalılar biliniz ki Muhammed Rasulullah bütün insanlığın rehberidir" diyen Munavar, "Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Allah onu korusun" dedi. Munavar, "Kiliseyi camiye dönüştürüyor ki Müslümanlar orada secde edip şunu desinler diye. Allahım sen bizim Rabbimizsin" diye konuştu. - KABİL

Kaynak: İHA

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