Ayasofya doldu, vatandaşlar Yenikapı'ya akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Ayasofya doldu, vatandaşlar Yenikapı'ya akın etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için binlerce vatandaş İstanbul dışından şehre akın etti.

Ayasofya doldu, vatandaşlar Yenikapı'ya akın etti
24.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:56

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için binlerce vatandaş İstanbul dışından şehre akın etti. Ayasofya Meydanı'nın dolmasıyla gidemeyen vatandaşlar ise soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak için binlerce vatandaşlar İstanbul dışından şehre akın etti. Ayasofya'nın tamamen dolması ve Valilik tarafından girişlerin kapatılması ile birlikte şehir dışından gelen vatandaşlar, soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı. Cuma namazını Ayasofya'da kılamayacak vatandaşlar için namaz alanları oluşturuldu. Dev ekranlardan Ayasofya'da verilen Kuran tilaveti de gösterilen alanda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler için Türk Kızılayı tarafından ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum"

Büyüdüğünde torunlarına anlatmak ve ilk cuma namazını burada kılmak için geldiğini söyleyen 11 yaşındaki hafız Ahmet Salih Şimşek, " Sakarya'dan geldik. Şu anda çok mutluyum. Tarihe ana şahitlik ettiğim için mutluyum. Büyüdüğümde torunlarım olursa bende açılışında ordaydım demek istediğim ve ilk Cuma namazını kılmak için buraya geldim. 11 yaşındayım. Hafızlık yapıyorum. Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum " diye konuştu.

"Tarihi güne şahitlik etmek için geldik "

Ayasofya'nın çevresinde olmanın bile mutlu ettiğini söyleyen Muharrem Şimşek," Sakarya'dan geliyoruz. Mutluyuz. Ayasofya'nın açılışına; tarihi güne şahitlik etmek için geldik. Ümmet-i Muhammet'e Ayasofya'nın açılışı hayırlı olsun. Kudüs'ün de açılışını bu ümmet birlik ve beraberlik içinde olduğunda görecektir. Buna da canı gönülden inanıyoruz. Biz Ayasofya'nın içinde kılamayacağımızı biliyoruz. Ama çevresinde de olmamız ve akşam saatlerinde tekrar oraya varabilmemiz yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buralara gelmekti. Cumayı burada kılacağız inşallah. Ayasofya'da kılamayacağımız için üzgünüz ama diğer vakitlere katılırız " dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi Güncel
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Yaşar Güler Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Sezen Aksu Huysuz Virjin Selçuk Yöntem
Spor Ali Koç Can Bartu Selçuk İnan Sergen Yalçın Koray Gençerler
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayasofya doldu, vatandaşlar Yenikapı'ya akın etti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 13:34:54. #1.14#
title