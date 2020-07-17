Ayasofya'daki ilk Cuma namazı sonrası ağızlar kayısı ile tatlanacak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 Temmuz Cuma günü kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami önünde Malatya'nın dünyaca ünlü kayısısını ikram edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 Temmuz Cuma günü kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami önünde Malatya'nın dünyaca ünlü kayısısını ikram edeceklerini söyledi.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılacak olmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "1453'te ki İstanbul fethinin sembolü olup, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya camimizin yeniden ibadete açılmasını sağlayan tarihi kararın mimari olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve hemşerilerim adına sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.24 Temmuz Cuma günü kılınacak Cuma Namazıyla yeniden ibadet edilecek duruma getirilecek olan Ayasofya'da tarihi bir an yaşanacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta tüm dünyanın dikkatinin çevrileceği bu tarihi güne şahitlik edecek olanların ağzını tadlandırmak amacıyla, kılınacak Cuma Namazı sonrasında Malatya'mızın dünyaca ünlü altın kayısısını ikram edeceğiz. İslam dünyasında ve kadim medeniyetimizde özel bir konumda olan Ayasofya camimizde kılınacak Cuma Namazında yerimizi alarak hem bu tarihe ana şahitlik edeceğiz hem de namaz sonrasında orada bulunanlara kayısı ikram ederek, bu tarihi anı kayısı ile taçlandıracağız. Bugünleri bize yaşatan Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA