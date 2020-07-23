Ayasofya'daki ilk cuma namazı için önlemler alındı
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Ayasofya'daki ilk cuma namazı için önlemler alındı

İBB, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde bir dizi tedbir aldı.

Ayasofya'daki ilk cuma namazı için önlemler alındı
23.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:36

İBB, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde bir dizi tedbir aldı. İETT, Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ücretsiz ring sefer yapacak. Yenikapı-Kazlıçeşme-Gülhane'de İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek. Alanda, 25 biner adet su, maske, dezenfektan, tek kullanımlık seccade dağıtılacak. Haliç'teki derz yenileme çalışması durdurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma Namazında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. İBB Saraçhane binasında gerçekleşen toplantıda, Eminönü - Yenikapı - Kazlıçeşme ve Sultanahmet Meydanları'nda oluşabilecek sorunları önlemek üzere bir dizi tedbir alındı.

İBB YÖNETİMİ TARAFINDAN ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

İETT, Kazlıçeşme - Yenikapı - Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak. Eminönü - Sultanahmet - Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak. Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak. Eminönü İtfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak; Yenikapı - Kazlıçeşme Meydanlarında 1'er adet, Sultanahmet Meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak. Kazlıçeşme - Yenikapı - Sultanahmet Meydanı - Beyazıt Meydanı - Eminönü hattında, 25 araç 100 personelle, vatandaşların güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07.00- 17.00 saatleri arasında kapatılacak. Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek; hizmetin aksamaması için alandaki personel sayısı artırılacak.

MOBİL BÜFE VE ÇADIRLAR KURULACAK

Kazlıçeşme Meydanında bulunan Fatih Cami, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ile Yenikapı Etkinlik Alanında bulunan 2 mescidin ses sistemi kontrol edilip, bakımı yapılacak, mobil şadırvan kurulumu gerçekleştirilecek. Yenikapı'ya 4 adet; Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer adet mobil büfe ile toplam 6 Adet 3x3 ebatlarında çadır kurulacak. Alanda toplam 25 biner su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

Yenikapı, Gülhane, Sultahmet, Firuzağa, Kazlıçeşme, Eminönü Meydandaki tuvaletler 24 saat açık tutulacak; tuvaletler ücretsiz hizmet verecek. Bu alanlardaki personel sayısı artırılacak. Alınan önlemler kapsamında, Yerebatan Sarnıcı 3 gün boyunca kapalı olacak; Yenikapı, Sultanahmet, Kazlıçeşme Meydanlarındaki etkinlikler iptal edilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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