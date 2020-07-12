Ayasofya'daki hareketlilik bugün de sürdü DANIŞTAY kararıyla müze olmaktın çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredildikten sonra Ayasofya Camii'nin önünde başlayan hareketlilik bugün de sürdü.

İbrahim MAŞE/ İstanbul DHA- DANIŞTAY kararıyla müze olmaktın çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredildikten sonra Ayasofya Camii'nin önünde başlayan hareketlilik bugün de sürdü.

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii, ziyaretçi girişine kapatıldı. Polis, Ayasofya'nın etrafını bariyerlerle çevirerek giriş ve çıkışlara kapattı. Karardan sonra Ayasofya Camii'ni ziyarete gelenler, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Öğle ezanı sonrası bir grup Ayasofya Camii'nin etrafını çeviren bariyerlerin dışında namaz kıldı.

Kaynak: DHA