AYASOFYA'DAKİ HAREKETLİLİK BUGÜN DE SÜRDÜ Danıştay kararıyla müze olmaktın çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredildikten sonra Ayasofya Camii'nin önünde başlayan hareketlilik bugün de sürdü.

Danıştay kararıyla müze olmaktın çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredildikten sonra Ayasofya Camii'nin önünde başlayan hareketlilik bugün de sürdü.

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii, ziyaretçi girişine kapatıldı. Polis, Ayasofya'nın etrafını bariyerlerle çevirerek giriş ve çıkışlara kapattı. Karardan sonra Ayasofya Camii'ni ziyarete gelenler, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Öğle ezanı sonrası bir grup Ayasofya Camii'nin etrafını çeviren bariyerlerin dışında namaz kıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------Ayasofya'nın uzaktan ve yakından genel ve detay görüntüsü-Gelenlerin fotoğraf çektirmeleri -Bir grubun bayrak açarak fotoğraf çektirmesi-Öğle ezanı sonrası bir grubun namaz kılması

Kaynak: DHA