Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu

AYASOFYA Camii'nde, yılın ilk cuma namazında turist yoğunluğu yaşandı.

2021 yılının ilk cuma namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında evi yakın olan vatandaşlar ve çevre otellerde kalan turistler namaz saatine doğru camiye gelmeye başladı. Caminin hem kadın hem de erkek bölümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kişi sayısına ulaştı. Bazı turistler ise namaz kılmadan önce caminin tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan maskesiz gelen turistlere de polis ekiplerince maske verildi. İçeri giremeyen turistler de dışarı namaz kıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı