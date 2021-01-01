Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
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Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu

01.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:12
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu

AYASOFYA Camii'nde, yılın ilk cuma namazında turist yoğunluğu yaşandı.

AYASOFYA Camii'nde, yılın ilk cuma namazında turist yoğunluğu yaşandı. 

2021 yılının ilk cuma namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında evi yakın olan vatandaşlar ve çevre otellerde kalan turistler namaz saatine doğru camiye gelmeye başladı. Caminin hem kadın hem de erkek bölümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kişi sayısına ulaştı. Bazı turistler ise namaz kılmadan önce caminin tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan maskesiz gelen turistlere de polis ekiplerince maske verildi. İçeri giremeyen turistler de dışarı namaz kıldı.


Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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