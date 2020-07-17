AYASOFYA'DA VALİ YERLİKAYA VE BERABERİNDEKİ HEYETTEN İNCELEME (2)
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AYASOFYA'DA VALİ YERLİKAYA VE BERABERİNDEKİ HEYETTEN İNCELEME (2)

AYASOFYA Camii'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığındaki heyet incelemelerde bulundu.

AYASOFYA'DA VALİ YERLİKAYA VE BERABERİNDEKİ HEYETTEN İNCELEME (2)
17.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:34
AYASOFYA Camii'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığındaki heyet incelemelerde bulundu. 

Danıştay kararının ardından Ayasofya Camii, ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz Cuma gününe hazırlanıyor. Camide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında inceleme yaptı. Saat 17.00 sıralarında gelen heyette, Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu,  İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz yer aldı. Heyet, Ayasofya'nın içinde ve çevresinde yaklaşık 1 saat süren inceleme yaptı. Heyetin, güvenlik önlemleri ve Kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri değerlendirdiği öğrenildi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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