Ayasofya'da tabela söküldü, çalışmalar sürüyor; Emniyet müdürü incelemelerde bulundu
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Ayasofya'da tabela söküldü, çalışmalar sürüyor; Emniyet müdürü incelemelerde bulundu

AYASOFYA Camii'nde çalışmalar devam ediyor.

Ayasofya'da tabela söküldü, çalışmalar sürüyor; Emniyet müdürü incelemelerde bulundu
15.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:08

AYASOFYA Camii'nde çalışmalar devam ediyor. Müze tabelası sökülürken  İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da incelemelerde bulundu. 

MÜZE TABELASI SÖKÜLDÜ

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.  

Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek incelemelerde bulundu.  Aktaş, "Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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