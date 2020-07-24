Ayasofya'da koronavirüs hiçe sayılıyor! Ayasofya'da koronavirüs önlemleri neler?
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya'da koronavirüs hiçe sayılıyor! Ayasofya'da koronavirüs önlemleri neler?

Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılıyor. 2 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz bugün 13.16'da kılınacak. Pek koronavirüs tedbirleri yeterli mi?

Ayasofya'da koronavirüs hiçe sayılıyor! Ayasofya'da koronavirüs önlemleri neler?
24.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:25

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.

FAHRETTİN KOCA UYARDI

"Ayasofya'da kılınacak cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım."

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