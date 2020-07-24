Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacak
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Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yayın yapan televizyon ve radyolardan canlı yayımlanacak.

Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacak
24.07.2020 00:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:20

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yayın yapan televizyon ve radyolardan canlı yayımlanacak.

Güney Afrika Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazının ITV, Salaam Media, CII International Radio 786, Voice of the Cape, Radio Islam, ve Radio Al Ansaar gibi yayın kuruluşlarından takip edilebileceğini belirterek, "24 Temmuz, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle Müslümanlar için çok önemli bir gün." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle İstanbul'da kılınacak cuma namazının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacağını vurgulayan Collier, namazın yerel saate göre 12.00'de başlayacağını kaydetti.

Collier, "29 Mayıs, İstanbul'un Osmanlı Halifesi tarafından fethinden daha fazlasıdır. Bu fetih hem İslam tarihi hem de dünya için bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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