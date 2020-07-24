AYASOFYA'DA KADINLAR KENDİLERİ İÇİN AYRILAN ALANDA TOPLANIYOR Ayasofya'ya gelen Türkan Sezer, "Dün gece hiç uyuyamadık.

Ayasofya'ya gelen Türkan Sezer,

"Dün gece hiç uyuyamadık. Sabah namazından sonra yola çıktık ve geldik. Çok mutluyuz"

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL, - Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. Bugün kılınacak Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak Ayasofya Camii çevresinde kalabalık her geçen dakika artıyor. Güvenlik noktalarından geçen vatandaşlar cami çevresinde toplanıyor. Cami çevresinde vatandaşların namaz kılacağı alanlarda güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Hem namaz kılmak hem de tarihi ana tanıklık etmek için Ayasofya'ya gelen vatandaşlar kendileri için ayrılan alanlara geçti.

"RABBİME BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Namaz kılmak için sabahın erken saatlerinde Ayasofya'ya gelen Türkan Sezer, "Dün gece hiç uyuyamadık. Sabah namazından sonra yola çıktık ve geldik. Çok mutluyuz. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bugünleri gördük. Reisimize çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

"18 SAAT YOLCULUK YAPARAK KARS'TAN GELDİK"

Abdülkadir Demirden, "Kars Kağızman'dan geldik. Babam, ben ve kuzenim geldik. Ayasofya ve açılışı için geldik. Bir de umudum Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve onu görebilmek. Ayasofya bizim için çok önemli. Bu nedenle 18 saat yolculuk yaparak buraya geldik" diye konuştu.

Kaynak: DHA