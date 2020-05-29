Ayasofya'da, İstanbul'un fethi canlandırıldı Tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethi, 567 yıl sonra Ayasofya'ya yansıtılan görüntülerle canlandırıldı.

Tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethi, 567 yıl sonra Ayasofya'ya yansıtılan görüntülerle canlandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Ayasofya'da Fetih Şöleni" düzenlendi.

Etkinlik, tarihin akışını değiştiren Osmanlı İmparatorluğu Padişahı 2. Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı.

Fetihle beraber "müjdelenen komutan" sıfatına erişen ve "Fatih" unvanı ile onurlandırılan 2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'nın içinde, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Fetih Suresi'ni okudu.

Fethin simgesi Ayasofya'daki etkinlikte daha sonra Fetih Duası yapıldı, duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi yapıldı. Şölen, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Programa turistler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Ayasofya çevresinde ışık, havai fişek ve mapping gösterilerini takip eden vatandaşlar, beğeniyle izledikleri gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar gösteriler sırasında fotoğraf çektirdi.

Şölen, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

Kaynak: AA