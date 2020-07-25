Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı
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Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı

Dün ibadete açıla Ayasofya Camii'nde bugün bayram sabahı da kılındı. Vali Ali Yerlikaya'nın da geldiği sabah namazı ile Ayasofya camiinde cami içine giren vatandaşların tekbir sesleri alanı inletti.

Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı
25.07.2020 07:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 07:51

86 yıl aradan sonra ilk defa açılan ve Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii adını alan Ayasofya'da sabah namazı da kılındı. Yoğunluğun sabah namazına kadar devam ettiği Ayasofya'da sabah namazı da Ali Yerlikaya'nın katılımı ile kılındı.

AYASOFYA'DA İLK SABAH NAMAZI KILINDI

86 yıl aradan sonra ilk defa açılan ve Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii adını alan kutsal mekanda vatandaşların yoğunluğu sabah namazına kadar devam etti. Ezandan önce grup olarak cami içine giren vatandaşların tekbir sesleri alanı inletti.

Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı

Sabah namazını camide ve dışarıda kılmak isteyen vatandaşlar dışarıda büyük bir kalabalık oluşturdu. Ezanın ardından coşkulu kalabalık sabah namazını kıldı. Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi. Günün ilk ışıklarına kadar devam eden vatandaşların oluşturduğu saf havadan drone ile görüntülendi.

Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı

VALİ YERLİKAYA DA KATILDI

Camiye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camisindeki ilk sabah namaza Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi. Vali Ali Yerlikaya'nın cami civarında 24 saat boyunca 1 vali yardımcısı, 1 emniyet müdürü yardımcısı, 1 belediye başkanı yardımcısı ve 1 müftü yardımcısı görevlendirdiği öğrenildi.

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