Ayasofya'da ilk namazı kim kıldıracak? Cami içinde kaç kişi olabilecek? Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Cami içinde 500 kişi yer alacak, dışarıda ise toplu saf tutulacak.

Ayasofya'nın statüsünün 'cami' olarak değiştirilmesinden sonra 24 Temmuz'da kılınacak ilk namazın detayları belli oldu. Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Cami içinde 500 kişi yer alacak, dışarıda ise toplu saf tutulacak.Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.Artık resmi olarak cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Camiye 2 imam ve 4 müezzin atandı.

AYASOFYA CAMİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde caminin ismiyle ilgili açıklamada bulunan Erbaş, isim konusunda bir değişiklik planlanmadığını açıkladı. Yani Ayasofya-i Kebir Camii ismi kullanılmaya devam edecek.