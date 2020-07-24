Ayasofya'da ilk namazı kılmak için 48 saat pedal bastılar
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Ayasofya'da ilk namazı kılmak için 48 saat pedal bastılar

Bugün 86 yıldan sonra Ayasofya'da gerçekleşen ilk cuma namazına katılmak için bisikletçiler 48 saat pedal bastı.

Ayasofya'da ilk namazı kılmak için 48 saat pedal bastılar
24.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:55

Bugün 86 yıldan sonra Ayasofya'da gerçekleşen ilk cuma namazına katılmak için bisikletçiler 48 saat pedal bastı. Eskişehir'den bisikletle Ayasofya'ya giden ekibin hayalleri gerçek oldu.

Ayasofya'da ilk cuma namazını kılmak için 22 Temmuz sabah saatlerinde bisikletle yola çıkan ekip, 48 saat pedal bastıktan sonra bugün ulaştığı Ayasofya'da cuma namazını kıldı. İçinde 6 yaşında olan bir çocuğun da bulunduğu bisikletçiler yaklaşık 2 gündür yola devam ederek, hayatlarındaki en değerli bisiklet yolculuğunu tamamladı. Daha önce Almanya'dan Türkiye'ye, Saray Bosna'dan Arnavutluk'a, Gürcistan'dan Yunanistan'a kadar bisikletle yolculuk yapan ekip, bunca yıldır yaptığı tüm yolculuklardan en değerlisinin bugün Ayasofya için gerçekleştirebildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Grubun önderliğinde bulunan bisikletçi Fatih Çurman, "Allah şükür, kazasız, belasız bugün Ayasofya'ya ulaştık. 4 kişilik grupta bir çocuk da vardır. Onun için birden tabi daha çok zor oldu, ama yaklaşık 360 kilometrelik yolunu aşarak buraya geldik. O da bizim gibi mutlu ve bizim olmayacağız zamanı için gelecekteki çocuklar için Ayasofya'nın bugünün habercisi olacak. Yüce Allah'a şükür ki biz bu günleri de gördük. Daha önce onca yolculuk yaptık. Ülkeden ülkeye, şehirden şehre, ama bu yaptığımız hayatımızın en değerli yolculuğu oldu. Binlerce vatandaşla kıldığımız cuma hatırası hepimizin hayatındaki en anlamlı ve manevi değeri yüksek olan bir hatıra oldu" diye anlattı.

Öte yandan bisikletçi ekip kısa bir süre İstanbul turu gerçekleştirdikten sonra aynı yoldan Eskişehir'e dönmeye planlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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