Ayasofya'da ilk namaz nasıl olacak? Ayasofya Camii'nde kaç kişi namaz kılabilecek? Danıştay kararı ile cami olarak kullanıma açılacak olan Ayasofya'da ilk namazı kim kıldıracak? Diğer yandan koronavirüs nedeniyle 4 bin kişi hacimli Ayasofya'da kaç kişinin namaz kılacağı da merak konusu olmuştu. Ayasofya Camii'nde cuma namazı nasıl olacak?

Ayasofya'yı, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra cami olarak halkının hizmetine açmıştı. 1934 yılında Bakanlar kurulu'nun aldığı karar ile müze şeklinde faaliyetini sürdüren Ayasofya 86 yılın ardından yeniden cami olarak 24 Temmuz'da vatandaşları bekliyor. İşte, ayrıntılar...

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

1934 Bakanlar Kurulu kararının iptali sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla 24 Temmuz Cuma günü ilk namaz kılınacak. 4 bin kişi kapasiteli Ayasofya'da sosyal mesafe ve hijyen konusunda da çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.

Ayasofya'da bulunan mozaik ve resimlerin akıbeti de soru işaretlerine neden olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, konuyla alakalı olarak açılamada bulunarak, ' 'Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE KAÇ KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK?

Koronavirüs nedeniyle bir süre cemaat ile namaz kılmak ertelenmişti fakat normalleşme süreci kapsamında bir dizi önlemle birlikte artık vatandaşlar camilerde cemaatle namaz kılabiliyor. Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla cami olarak hayatına devam edecek olan 4 bin kişi kapasiteli Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk namazda bin kişi kabul edilebilecek. Öte yandan cami etrafında çok sayıda kişinin saf tutması da bekleniyor.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZI KİM KILDIRACAK?

86 yılın ardından cami olarak ziyaretçilerini bekleyen Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz'da yurt dışından gelen birçok kişi Ayasofya'da namaz kılmanın heyecanını yaşayacak.

Merakla beklenen ilk namazı ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldıracak.