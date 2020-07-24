AYASOFYA'DA İLK CUMA ÖNCESİ GÜVENLİK NOKTALARINDA YOĞUNLUK Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk Cuma namazına öncesi kapılarda yoğunluk yaşandı.

Ayasofya Camii 'nde kılınacak ilk Cuma namazına öncesi kapılarda yoğunluk yaşandı.

86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar, sabahın erken saatinden itibaren gelmeye başladı. Kılınacak ilk Cuma namazına öncesi güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, polis ekiplerinin sıkı güvenlik tedbirleri arasında Ayasofya'ya giriş yaptı. Bazı vatandaşlar ise buldukları boşluklara seccade sererek beklemeye başladı.

Kaynak: DHA