Ayasofya'da ilk Cuma namazını kim kıldıracak? Erdoğan mı kıldıracak Ali Erbaş mı?
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Ayasofya'da ilk Cuma namazını kim kıldıracak? Erdoğan mı kıldıracak Ali Erbaş mı?

Ayasofya 24 Temmuz Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte açılacaktır. Caminin açılmasının ardından Ayasofya'da ilk namazı kim kıldıracak sorusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı mı kıldıracak yoksa Diyanet İşleri Başkanı mı? Detaylar haberimizde.

Ayasofya'da ilk Cuma namazını kim kıldıracak? Erdoğan mı kıldıracak Ali Erbaş mı?
23.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:03

Ayasofya uzun bir aradan sonra tekrardan cami olarak açılacak olup ilk namaz yarın yani 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazı ile birlikte kılınacaktır. Ayasofya'da ilk namazı Ali Erbaş kıldıracaktır.

AYASOFYA'DA İLK CUMA NAMAZINI KİM KILDIRACAK?

Ayasofya'da ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracaktır.

Vatandaşların büyük bir kesimi ilk namazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıldırmasını istemişti ve halen de istiyor. Fakat yapılan açıklamaya göre ilk namaz yarın 24 Temmuz Cuma günü cuma namazında kılınacak ve Ali Erbaş imam olacaktır.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZI NEDEN CUMHURBAŞKANI KILDIRMIYOR?

Numan Kurtulmuş bir açıklamasında:

"Her şeyin doğru olanı ve yakışık alan şekli vardır. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetti, Ayasofya'ya geldi fetih sancağını dikti, namazı da çok iyi şekilde kıldırabilecek bir İslami bilgi birikimi olmasına rağmen, namazı kendisi kıldırmadı, Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu örneği de bizim için bir örnektir. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır ve bu ülkede dini kurumumuzun, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üstünde olan zat Diyanet İşleri Başkanımızdır. Ayasofya'daki namazı doğru olan Diyanet İşleri Başkanımızın kıldırmasıdır ve öyle olacak."

şeklinde konuşmuştur. Buradan da anlaşılıyor ki normalde Cumhurbaşkanımız ilk cuma namazını isterse kıldırabilir, fakat saygı ve örnek bakımından ilk namaz kıldıran kişinin Diyanet İşleri Başkanı olması gerektiği düşünülmektedir.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZA HANGİ LİDERLER KATILACAK?

Ayasofya'nın açılmasının ardından gözler ilk cuma namazına hangi liderler katılacak o isimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bizzat cumaya katılacaktır. Cumhubaşkanı'nın yanı sıra Bahçeli ve Meral Akşener gibi isimler de cuma namazında bulunacaktır. Yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu ise namaza katılmayacaktır.

Ayasofya'nın sabah saat 10-11 sularında açılması bekleniyor.

AYASOFYA CAMİSİNİN İMAM VE MÜEZZİNLERİ KİMLER OLACAK?

Ayasofya'ya toplamda 2 imam ve 4 müezzin atanacaktır. Bu isimlerden ikisi açıklandı. Açıklamaya göre Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer olacaktır. İlk müezzin ise Alpcan Çelik olmuştur.

Henüz diğer imam ve müezzinlerin kim olacağı açıklanmadı. Ama en kısa zamanda o isimler de açıklanacaktır.

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