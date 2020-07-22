Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderildi! Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak? Ayasofya'da cuma namazını kim kıldıracak? Ayasofya'da cuma namazına katılacak isimler ve davet edilen isimler kimler?

Ayasofya'da ilk cuma namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılacak. 24 Temmuz'da Ayasofya'da cuma namazı kılacak isimlere gönderilen davetiyeler gün yüzüne çıktı.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sonrası tüm gözler 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazına çevrildi. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Ayasofya'da namaz kılacak 500 kişiye gönderilen davetiyeler de ortaya çıktı.

DAVETİYEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti. Tevbe Suresi'nde geçen ifadeler şöyle: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

İşte namaz kılacaklara gönderilen o davetiye;





AYASOFYA'DA İLK CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

24 Temmuz 2020 tarihinde kılınacak olan cuma namazı için düzenlenen organizasyon 11.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZINA KATILACAK İSİMLER VE DAVET EDİLEN İSİMLER KİMLER?

Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı cuma namazına geleceği kesinleşen liderler Devlet Bahçeli ve Meral Akşener olarak biliniyor. Kadınlar için de yer olacak cuma namazına davet edilen diğer isimler henüz kesin değil.

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de davet etmiş ancak bu daveti Kılıçdaroğlu geri çevirirken, Akşener davete katılacaklarını açıklamıştı.