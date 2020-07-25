Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya basınında geniş yankı buldu 86 yıl sonra müzeden ibadethaneye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazı Japonya basınında geniş yankı buldu.

86 yıl sonra müzeden ibadethaneye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazı Japonya basınında geniş yankı buldu.

Dün kılınan cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tüm dünyada olduğu gibi Japonya basınında da geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen basın kuruluşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazına ilişkin yayınladıkları haberlerde Ayasofya'nın tarihi geçmişime ilişkin bilgilere yer verdi. Asahi Shimbun Gazetesi, "Camiye çevrilmesinin ardından Ayasofya'da ilk cuma namazı" başlığı ile yayınladığı haberde, halkın yoğun talebi nedeniyle namaz öncesi bölgeye giden yollarda yoğunluk yaşandığına değindi. Yomiuri Shinbun Gazetesi de daha önce müze olarak kullanılan yapının tarihi geçmişine dair bilgiler paylaştığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okuduğu bilgisini okurlarına duyurdu. Ayrıca yapıda bulunan Hristiyanlık ile ilgili dini motiflerin namaz sırasında örtüleceği belirtilen haberde, turistlerin tarihi yapıyı bundan sonra ücretsiz olarak ziyaret edebilecekleri vurgulandı. Kamu yayıncısı NHK de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeniden camiye dönüştürülen tarihi yapıda ilk cuma namazının kılındığı haberini servis ederek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girme fırsatı bulamayan birçok vatandaşın çevredeki meydanları doldurduğunu okuyucularına duyurdu. Haberde ayrıca bazı Avrupalı devletlerin karara yönelik tepkilerine de değinildi.

Yazılı ve görüntülü basında

Ayrıca Nihon Keizai Shimbun, Jiji Tsuushinsha, Okinawa Times ve Nikkan Sports gazeteleri de internet sitelerinde Ayasofya'da ilk cuma namazı haberlerine yer verirken, Nippon News Network (NNN) ve Tokyo Broadcasting System (TBS) gibi medya kuruluşları da tarihi güne dair fotoğraf ve görüntüleri izleyicileri ile paylaştı. - TOKYO

Kaynak: İHA