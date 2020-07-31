Ayasofya'da ilk Bayram Namazı binlerin katılımıyla kılındı
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Ayasofya'da ilk Bayram Namazı binlerin katılımıyla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Bayram Namazı kılındı.

Ayasofya'da ilk Bayram Namazı binlerin katılımıyla kılındı
31.07.2020 07:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:44

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Bayram Namazı kılındı. 86 yıl sonra açılan camideki ilk bayram namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra binlerce vatandaş saf tuttu.

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Kurban Bayramı namazı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı camiye geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından hutbe okundu, dualar edildi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan namazda binlerce vatandaşla dua etti. TBMM Başkanı Şentop, Bakan Karaismailoğlu ve Vali Yerlikaya'nın yan yana saf tuttuğu görüldü. Cami önünde ve yanlarında ise büyük bir kalabalık bayram namazı kıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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