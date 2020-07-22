Ayasofya'da hazırlıklar sürüyor AYASOFYA Camisi'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

AYASOFYA Camisi'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cami ve çevresindeki güvenlik bariyerlerinin sayısı çoğaltılıyor. Cuma namazını takip edecek yerli ve yabancı basın için basın platformunun kurulumuna devam ediliyor. Canlı yayınlar ve ses sistemi için bir çok araçla gelen ekipler açılış öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Ayasofya önüne gelen gelen yerli ve yabancı turistler ise fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: DHA